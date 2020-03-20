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Dünya

Ürdün'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

AA20 Mart 2020 Cuma 18:30 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 18:30
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Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

Adayile, bu kapsamda yarından itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Ülkedeki tüm iş yerlerinin yarından itibaren kapatılacağını ifade eden Adayile, kararın hizmeti zorunlu kamu kurumlarını kapsamadığını dile getirdi.

Adayile, alınan kararlara uymayan kişiler için bir yılı geçmeyecek şekilde çeşitli hapis cezaları uygulanacağını kaydetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 69'a yükseldiğini açıklamıştı.

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