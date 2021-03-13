Ürdün'deki 7 hastanın ölümüne yol açan ihmalin sorumlusunun hükümet olduğu iddia edildi

AA 13 Mart 2021 Cumartesi 20:25 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 20:25

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, Salt kentinde bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hastanın hayatını kaybetmesi olayında hükümetin tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Başbakan Hasavne, yaptığı televizyon konuşmasında, Salt kentinde yaşanan hadisenin gerekçelendirilemeyecek büyük bir olay olduğunu ifade etti.

İl sağlık müdürü görevden alındı, hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi

"Hükümet olayla ilgili tüm sorumluluğu üstleniyor." diyen Hasavne, Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat ile hastane müdürünün istifa ettiğini ayrıca olaya dair soruşturma tamamlanana kadar il sağlık müdürünün de görevden alındığını kaydetti.

Başbakan, vatandaşların sağlığının korunması için ülkedeki tüm hastanelerde olağanüstü hal ilan edildiğini sözlerine ekledi.

Ürdün'ün Salt kentindeki Salt el-Cedid Devlet Hastanesi'nde bugün merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hasta hayatını kaybetmiş, olayın ardından Sağlık Bakanı Ubeydat istifa etmişti.

Ölenlerin arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olup olmadığı konusunda Ürdün makamlarından bir açıklama yapılmazken, oksijen kesintisinin nedenine ilişkin bilgi edinilemedi.