Ürdün'deki darbe girişimiyle ilgili 'Trump' iddiası!

14 Nisan 2021 Çarşamba 08:23 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 08:23

Eski Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir es-Sani, Ürdün'de geçen haftalarda meydana gelen darbe girişimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hamad bin Casim, yaşanan son gerilimin, eski ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail'i ima ederek 'bölge ülkelerinden biri' tarafından tertip edildiğini iddia etti.

Sputnik'in haberine göre Tel Aviv'in, İsrail'le normalleşme konusundaki tavrı nedeniyle Kral 2. Abdullah'ı devirme arzusunda olduğunu belirten eski Başbakan, "Son zamanlarda kardeş Ürdün Haşimi Krallığı'nda meydana gelen olaylar, Ürdün'de Kral 2. Abdullah liderliğindeki mevcut yönetimi değiştirmek amacıyla, eski ABD yönetiminin bazı yetkilileri ve bölge ülkelerinden biri tarafından uzun süredir planlanıyordu" dedi.

Ayrıca Ürdün'deki istiktarın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) açısından çok önemli olduğu kaydeden Hamad bin Casim, Ürdün'deki mevcut yönetimi desteklemenin bir görev olduğunu, zira Doha'nın çıkarlarını muhafaza etmek için bölgede 'daha fazla istikrar ve güvene' ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.