Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ürdün'deki sel felaketinde ölü sayısı 13'e yükseldi

Ürdün'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sivil Savunma Dairesi Basın Sözcüsü Raid İyad el-Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel felaketinde şimdiye kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e, yaralıların ise 9'a yükseldiğini ifade etti.

Ömer, sivil savunma ekiplerinin son olarak ülkenin orta kesimindeki Medeba ilinin Heydan bölgesinde sel sularına kapılan bir çocuğun cansız bedenine ulaştığını aktardı.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, orta ve güney kesimler başta olmak üzere ülkede bir süredir etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 11 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise kayıp olduğunu belirtmişti.

Ekim ayında da Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 21 kişi yaşamını yitirmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şırnak´taki İHA´lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı

Şırnak´taki İHA´lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA