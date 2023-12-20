Ürdün'den gönderilen yardımlar ilk kez doğrudan Gazze'ye ulaştı

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'den Gazze'ye gönderilen yardım konvoyunun ilk kez doğrudan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 46 tırdan oluşan yardım konvoyunun 750 ton gıda ve hayat kurtarıcı insani yardım malzemesi taşıdığı aktarıldı.

Böylece, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez Ürdün'den gönderilen insani yardımlar Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki İsrail'e ait Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan doğrudan Gazze'ye ulaştırıldı.

İsrail, 15 Aralık'ta Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarının Gazze-Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na gitmesi yerine Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine geçici olarak onay vermişti.

İsrail ile Hamas'ın çatışmalara "insani ara" vermesinin ardından Gazze'ye insani yardımlar yalnızca Gazze-Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan ulaştırılıyordu.

Gazze Şeridi'nin güneydoğusunda, Refah kentinde, İsrail, Gazze, Mısır sınır noktasında bulunan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı, 7 Ekim öncesinde akaryakıt ve ticari malların Gazze'ye girişi için kullanılıyordu.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 bin 586 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 134'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 466 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 117 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.