Ürdün'den İsrail'e kınama

AA 17 Ocak 2022 Pazartesi 22:55 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 22:55

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu'l Ful, yayımladığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki tahliyeleri ve yerlerinden edilmesini, uluslararası hukukun ve insan haklarının apaçık ihlali olarak nitelendirdi.

Ebu'l Ful, "İsrail'in Filistin topraklarındaki tek taraflı uygulamalarının devam etmesi ve Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması, işgali güçlendiren ve iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşma şansını baltalayan yasa dışı uygulamalardır." ifadelerini kullandı.



- FİLİSTİNLİ BABA TÜPLERLE EVİN ÇATISINA ÇIKTI

İsrail polisi, Kudüs Belediyesinin istimlak kararı üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Salihiye ailesini, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evinden zorla çıkarmak üzere bu sabah bölgeye gelmişti.

Aile üyeleri ve polis arasında arbede yaşanırken, baba Mahmud Salihiye, ailenin diğer üyeleriyle birkaç tüp gaz alarak çatıya çıkmıştı.



İsrailli belediyeye ait iş makineleri, çevredeki yapıları yıktıktan sonra alandan ayrılırken Salihiye ailesi ve İsrail polisinin bekleyişi devam ediyor.



- EVDE 17 KİŞİ YAŞIYOR

Mahalle sakinleri Salihiye ailesinin evinde, çocuk, yetişkin ve yaşlı 17 kişinin yaşadığını ifade etmişti.



Evde yaşayan aile, mülkün, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den önce kendilerine ait olduğunu belirtirken, Kudüs Belediyesi, Ürdün yönetimi döneminde bu arazinin bir vakfa ait olduğunu bu nedenle "Gaiplik Yasası" doğrultusunda 5 yıl önce araziyi istimlak ettiğini duyurmuştu.

Aile, bu kararın ardından 5 yıl boyunca tahliyenin önlenmesi için yargı mücadelesi vermiş ancak geçen yıl mahkeme tahliye kararını onaylamıştı.