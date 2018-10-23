Ürdün’den İsrail’e toprak notası

Kudüs ihaneti sonrası Türkiye ile birlikte hareket ederek İsrail’e bayrak açan Ürdün, şimdi de Tel Aviv yönetimine karşı toprak notası verdi. Ürdünlülerin iki hafta önce sokağa dökülmesinin ardından harekete geçen Kral Abdullah, 1994’te imzalanan Oslo Anlaşması uyarınca, İsrail’e kiraladığı El-Bakura ve El-Gamr tarım arazileri sözleşmesinden vazgeçme kararı aldı. Ekim 2019’da bitecek olan sözleşme uyarınca bir sene önceden anlaşmayı yenilememe kararı alan Ürdün Dışişleri, Tel Aviv’den bölgeyi boşaltmasını istedi. Ürdün Dışişleri’nden yapılan açıklamada, İsrail hükümetine sonlandırma sözleşmesinin teslim edildiği ve gerekli diplomatik notanın verildiği vurgulandı.

NETANYAHU’NUN EMRİ

Sözleşmenin feshine Tel Aviv hükümetinin tepkisi sert oldu. İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, Kanal 1’e verdiği demeçte, “Ürdün kararından dönmezse Başbakan Netanyahu’nun emriyle 2-4 hafta içerisinde Amman’a giden suyu keseceğiz” dedi. Tehdidin dozunu yükselten Ariel, “Bu bir barış anlaşması. Amman barıştan vazgeçtiğini mi söylüyor? Onlara kalmış. Ürdün’ün İsrail’e, bizim onlara duyduğumuzdan daha fazla ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A GÜVENİYOR

Amman yönetiminin toprak notası Tel Aviv’de meydan okuma olarak algılanırken, İsrail medyası Ürdün’ün Ortadoğu’da terör devletine karşı çıkan Başkan Erdoğan’dan güç alarak böyle bir adım attığını bildirdi. Debka haber ajansı, Amman’daki kitlesel İsrail karşıtı gösterilere rağmen kararın şok etkisi yarattığını belirterek, Ürdün’ün Türkiye ile Katar’a yakınlaştığına dikkat çekti. Ürdün Başbakanı Ömer El Rezzaz’ın kısa süre önce Ankara’da diplomatik temaslarda bulunduğunu ve Türkiye’den uluslararası Ürdün’e bağlı yolları kullanmasını rica ettiğini aktaran Debka, Suriye-Ürdün sınırındaki Nasib Kapısı’nın açılmasının tesadüf olmadığını kaydetti.

SON ANDA İPTAL EDİLDİ