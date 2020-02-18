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Dünya

Ürdün'den İsrail'in hızlı tren hattını Doğu Kudüs'e kadar uzatma kararına tepki

Ürdün yönetimi, İsrail'in, Tel Aviv ile Kudüs arasındaki hızlı tren hattını işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Eski Belde'ye kadar uzatması kararına tepki gösterdi.

AA18 Şubat 2020 Salı07:09 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 07:09

Ürdün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dayfullah el-Fayiz yaptığı yazılı açıklamada, tek taraflı atılmış bu adımın, uluslararası hukuk, insancıl hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olduğunu bildirdi.

İsrail'in, Doğu Kudüs'ün tarihi ve yasal statükosuna dokunulmamasını öngören uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Fayiz, uluslararası camiayı, İsrail'in bu adımlarına karşı çıkmaya çağırdı.

İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail'deki Düzenleme ve İnşaat Teşkilatı dün, hızlı tren hattının Eski Belde ve Burak Duvarı'na (Ağlama Duvarı) kadar uzatılması için çalışmaların başlatılmasına onay vermişti.

Ürdün, 2013'te Ürdün Kralı Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan antlaşmaya göre Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkını elinde bulunduruyor.

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