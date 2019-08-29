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Ürdünlü Bakan Aburman: Türkiye, Arap dünyası için önemli bir aktör

Ürdün Gençlik Bakanı ve Kültür Bakanı Dr. Mohammed Suleiman Aburman, Türkiye'nin Arap dünyası için önemli bir aktör olmaya başladığını belirterek, 'Türkiye, Arap dünyası için önemli bir aktör olmaya başladı. Ürdün olarak Türkiye ile İlişkilerimizi daha iyi bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz' dedi.

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Temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Ürdünlü Bakan Aburman, Türkiye ve Ürdün arasında karşılıklı öğrenci göndermeyi de kapsayan kültür ve eğitim çalışmaları ile dünya için İslam düşünürleri yetiştirme projeleri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Aburman, Ürdün ve Türkiye arasında bazı gençlik değişim programları planladıklarını, bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birtakım anlaşmalara imza atmak üzere Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

İki ülkenin gençlerinin kültür, eğitim, spor sanat ve gönüllülük gibi alanlarda ortak faaliyetler yürütebilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bakan Dr. Aburman, "Her alanda ilişkileri güçlendirmek ve derinleştirmek için sabırsızlanıyoruz. Türkiye ve Ürdün gençlik ve kültür bakanlıkları arasında kurulacak ilişkilerde ve atılacak adımlarda özellikle her iki ülkenin üniversitelerinin iletişim kurma noktasında bir köprü görevi üstleneceklerine inanıyorum." diye konuştu.

İslam ülkelerindeki Müslüman gençler arasında hala yeterli bir diyaloğun kurulamadığına vurgu yapan Dr. Aburman, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak İslam İşbirliği Gençlik Forumunun (İİGF) İslam ülkeleri gençleri arasında diyaloğun arttırılmasına yönelik çalışmalarını ve çabalarını takdirle karşılıyorum. Bu çalışmaların tüm İslam ülkelerindeki gençler arasında bir köprü görevi üstlendiğini de görüyoruz. Takdir edilecek çabalar. Dolayısıyla Türkiye'de bakanlık düzeyinde geliştirmek istediğimiz çalışmaların yanı sıra bu konularda İİGF ile de ortak çalışmalar yürütmeyi çok istiyoruz. İİGF'nin İslam ülkeleri gençlerine yönelik tüm projelerine destek vermek istiyoruz. Biz de İslam ülkeleri gençlerinin kendi dinlerine ve bölgelerine duyarlı olmalarını önemsiyoruz ve bu noktada yapılan çalışmalara katkı sağlamaya çalışıyoruz."

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Dr. Aburman, iki ülkenin gençlik bakanlıkları arasında her türlü iş birliğine hazır olduklarını vurgulayarak, Müslüman gençler arasındaki bağların güçlenmesi için atılacak her adımın son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Gençlere İslam kültür ve medeniyetinin aktarılmasının önemine dikkat çeken Dr. Aburman, "İslam’ı doğru anlamaları noktasında gençlere yol gösterici olabilmek, onlara İslam’ın modern yüzünü gösterebilmek konusunda neler yapabileceğimizi de İİGF Başkanı Taha Ayhan ile konuştuk. İİGF’nin geleceğin İslam düşünürlerini yetiştirme misyonu fikrini destekliyor ve bu konuda yapılacak her tür projede yer almaya hazırız. Bu konuda da İİGF ile ortak hareket etmekten mutluluk duyarız." şeklinde konuştu.

Ürdün'deki müzelerde sanal gerçeklik yoluyla İslam kültür ve tarihinin aktarılması projesine çok sıcak baktıklarını dile getiren Dr. Aburman, "İİFG'nin hazırladığı sanal gerçeklik projeleri bizim için çok önemli. Teknolojinin imkanlarından faydalanarak müzeleri daha cazip yerler haline getirebiliriz. Ayrıca İslam kültürü, dini ve tarihinin sanal gerçeklik içinde aktarılması da oldukça yaratıcı bir fikir." dedi.

İİGF tarafından 10 ayrı İslam ülkesinde düzenlenecek olan "İslam Dünyasının İnsanlığa Bıraktığı Düşünce Mirası" konulu sempozyum dizisinin üçüncüsüne Amman’da ev sahipliği yapmak istediklerini de aktaran Bakan Aburman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sempozyum hazırlıkları için uzmanlardan oluşan bir ekiple çalışmalara başlayacağız. Türkiye Arap dünyası için önemli bir aktör olmaya başladı. Ürdün olarak Türkiye ile gerek siyasi gerek ekonomik gerekse eğitim ve kültür gibi her alanda iş birliklerinde bulunmaya gayret ediyoruz. İlişkilerimizi daha iyi bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Bana göre Türk eğitim sistemi özellikle son yıllarda hızlı bir sıçrama gösterdi. Ürdünlü yüzlerce genç şu an Türkiye’deki üniversitelerde eğitim görüyor ve oldukça memnunlar. Türk öğrenciler de Arapça öğrenmek için Ürdün’e geliyorlar. Ürdün’ü Arapça öğrenimi konusunda bir merkez haline getirmeye çalışıyoruz."

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