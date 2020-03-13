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Dünya

Ürdünlü Bakanlardan koronavirüsle mücadele için ''tokalaşmama'' çağrısı

Ürdün Sağlık Bakanı ve Vakıflar Bakanı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halkı 'tokalaşmamaya' çağırdı.

AA13 Mart 2020 Cuma 15:46 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 15:46
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Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir ile Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile, Sağlık Bakanlığı binasında çektikleri kamu spotu niteliğindeki kısa videoda katıldıkları programlarda tokalaşmamaya özen gösterdiklerini anlattı.

Uzaktan selamlaşmanın virüsün yayılmasına engel olacağını söyleyen Cabir, farkındalık oluşturmak adına yayınladığı görüntüde bir süreliğine bunun devam ettirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Vakıflar Bakanı Halayile de virüs konusunda insanların hayatını korumak adına Sağlık Bakanlığının talimatlarına uymanın önemine işaret etti.

Hazreti Muhammed'in "Zarara karşı zarar vermek yoktur" sözünü hatırlatan Halayile, İslam dininin kimseye zarar vermeme esasına dayandığını vurguladı.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'ta ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

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