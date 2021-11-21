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Dünya

Ürdünlü milletvekilleri: İngiltere, Hamas'ı terör örgütü ilan ederek işgalciyi ödüllendirir

Ürdün'de 75 milletvekili, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in, Hamas'ın terör örgütü ilan edileceği yönündeki açıklamalarını kınadı ve bu kararla işgalcinin ödüllendirileceğini belirtti.

AA21 Kasım 2021 Pazar 17:38 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 17:38
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Ürdünlü milletvekilleri, konuya ilişkin açıklamalarını, Meclisin alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Abdulkerim ed-Duğmi'ye sundu.

Açıklamada, "Aşağıda imzası bulunan milletvekilleri olarak İngiltere İçişleri Bakanı Patel'in Hamas'ın terör örgütü ilan edileceği yönündeki kararını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Milletvekilleri, söz konusu açıklamayı, "Filistin halkını öldüren, Filistinlilerin topraklarını işgal eden ve Gazze halkını abluka altında tutan siyonist işgal güçlerinin ödüllendirilmesi" olarak değerlendirdi.

Milletvekillerinin açıklamasında, uluslararası hukuku ve uluslararası meşruiyeti ihlal eden İngiliz hükümetine söz konusu karardan geri adım atma çağrısında bulunuldu.

İngiltere Avam Kamarasından da İngiliz hükümetinin kararını onaylamaması istendi.

İngiltere İçişleri Bakanı Patel, 19 Kasım'da, Hamas'ın terör örgütü ilan edileceğini ve konunun parlamentoya taşınacağını açıklamıştı.

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