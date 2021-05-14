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Dünya

Ürdünlüler sınıra gelerek Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Ürdün'de çok sayıda kişi Filistinlilere destek vermek için sınıra gelerek gösteri yaptı.

AA14 Mayıs 2021 Cuma 15:43 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 15:43
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AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Filistinlilere destek vermek için sınıra gelen göstericiler sınır kapılarının açılmasını ve Filistinlilere destek vermelerine izin verilmesini talep etti.

Göstericiler, sık sık direnişin arkasında birleşme çağrıları yaparak, Filistinlilerle kendilerinin tek millet olduğu yönünde sloganlar attı.

Protestoların organizatörleri, gün içinde Agvar bölgesindeki "Onur Şehitleri" yapıtının önünde destek gösterisi düzenlenmesini beklediklerini söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 119'a yükseldiğini bildirmişti. Saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a ulaştığı ifade edilmişti.

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