Ürdünlülerden hükümete İsrail çağrısı: Büyükelçiyi kovun

AA 10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:36 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:36

Ürdünlüler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto ettikleri gösteride, Amman'daki İsrail Büyükelçisi'nin ülkeden kovulmasını istedi.

Başkentteki İsrail Büyükelçiliği yakınında bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplanan yaklaşık 2 bin eylemci, "Kanımız canımız sana feda olsun ey Aksa", "Büyükelçi kovulsun. Elçilik kapatılsın", İşgal güçlerinin meşrutiyeti yok. Onlarla barış yapılmaz" şeklinde sloganlar attı.

Gösteriye katılan eylemcilerden Muhammed el-Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa'ya destek vermek, sesimi duyurabilmek buraya geldim. İnşallah eskisi gibi yeniden özgür olur." dedi.

Protestoculardan Fatma el-Mısri, "Mescid-i Aksa'da bekleyen Filistinlilerle dayanışma için toplandık. İsrailli Büyükelçi kovulmalı." ifadesini kullandı.

Başta gösteriyi engellemeye çalışan ancak sayının artması nedeniyle eyleme müdahale etmeyen emniyet güçlerinin de bölgede yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

- Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, bu sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.