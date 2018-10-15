Ürdün-Suriye sınırındaki Nasib sınır kapısı yeniden açıldı

Ürdün ile Suriye arasındaki Nasib sınır kapısı, üç yıl kapalı kaldıktan sonra bugün resmi olarak sivillere ve ticarete açıldı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Nasib sınır kapısı Ürdün yerel saatine göre sabah saat 8: 00'de açıldı. Ürdün tarafındaki bir sınır yetkilisinin ajansa verdiği demeçte, şimdiye kadar sınırdan herhangi bir geçiş olmadı.

Ürdün-Suriye sınırında bulunan Nasib Sınır Kapısı, Suriye'nin en yoğun sınır kapılarından biri olarak öne çıkıyor. Şam-Amman otoyolu üzerinde bulunan sınır kapısı Suriye-Ürdün-Lübnan ile Suriye-Körfez Ülkeleri-Türkiye ve bölgenin Avrupa ile arasındaki ticari ilişkilerinde stratejik bir öneme sahip.

Rusya destekli operasyonlarda Esed rejimi, Temmuz ayında ülkenin güneyindeki Deraa'yı tamamen ele geçirmiş, 2015 yılından beri Suriyeli muhaliflerin elinde olan Nasib sınır kapısı da bu operasyonlar neticesinde rejimin kontrolüne geçmişti.