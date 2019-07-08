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''Ürdün'ün Filistin meselesindeki ilkeleri değişmedi''

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, ülkesinin, Bahreyn'in başkenti Manama'da geçen ay yapılan 'Refah için Barış' adlı ekonomi çalıştayına katılımının, Filistin meselesi konusundaki değişmez ilkelerine dikkat çekmek için verilmiş açık bir mesaj olduğunu söyledi.

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Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Guneymat, başkent Amman'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ürdün'ün Filistin meselesi konusundaki tutumu, hiçbir şüphe ve yoruma yer bırakmayacak şekilde açık ve nettir. Bu tutumda da, 'Kudüs (kentin statüsünün değiştirilmesi), alternatif vatan ve daimi ikametgaha hayır' şeklinde 'üç hayır' ilkesinden hareket ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Bahreyn çalıştayına katılarak, Ürdün'ün Filistin meselesi konusundaki ilkelerinin değişmediğini gösteren açık bir mesaj verdiklerini" kaydeden Guneymat, Filistinlilerin, "işgalin sonlandırılması ve İsrail'in 1967'de işgal ettiği toprakların tamamından çekilmesi" konusundaki hak ve taleplerini tanımayan hiçbir anlaşma, plan ya da çözümü kabul etmeyeceklerini vurguladı.

- "YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI KAPSAMINDAKİ İLK ORGANİZASYON

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen ve çarşamba günü sona eren "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota davet etmişti.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.

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