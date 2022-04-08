Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı ziyaret etti

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, von der Leyen ve beraberindeki heyetin, Rus güçlerin katliam yaptığı iddia edilen, Ukrayna ordusunun kontrolü tekrar sağladığı Buça kentine ziyarette bulunduğunu bildirdi.

Şmıgal, "Von der Leyen ve beraberindeki heyete Rus ordusunun Ukraynalı sivillere karşı işlediği vahşeti gösterdim. Bu suçlar için düşmanı asla affetmeyeceğiz. Saldırganı bir an önce durdurmak için Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

