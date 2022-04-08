İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2022 Cuma / 7 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7556
  • EURO
    16,0646
  • ALTIN
    921.302
  • BIST100
    2393.39
Dünya

Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Slovakya Başbakanı Eduard Heger ve Avrupalı parlamenterlerden oluşan heyet, Ukrayna'yı ziyaret etti.

AA8 Nisan 2022 Cuma 17:47 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 17:47
ABONE OL

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, von der Leyen ve beraberindeki heyetin, Rus güçlerin katliam yaptığı iddia edilen, Ukrayna ordusunun kontrolü tekrar sağladığı Buça kentine ziyarette bulunduğunu bildirdi.

Şmıgal, "Von der Leyen ve beraberindeki heyete Rus ordusunun Ukraynalı sivillere karşı işlediği vahşeti gösterdim. Bu suçlar için düşmanı asla affetmeyeceğiz. Saldırganı bir an önce durdurmak için Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Ursula von der Leyen
  • Josep Borrell
  • Eduard Heger

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.