Ursula von der Leyen'den Rus varlıklarına ilişkin açıklama

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali beraberinde ölüm, yıkım ve tarifsiz acılar getirdi. Hepimiz Bucha'daki dehşeti hatırlıyoruz. Şimdiye kadar 20 binden fazla sivilin ve 100 bin Ukrayna askerinin öldürüldüğü tahmin ediliyor. İlk olarak, Rusya, egemen bir devlete karşı saldırganlık suçu da dahil olmak üzere işlediği korkunç suçların bedelini ödemelidir. İkincisi, Rusya'nın neden olduğu yıkımın bedelini de mali olarak ödemesi gerekiyor" dedi.

DONDURULAN VARLIKLAR

Leyen, Rusya'nın 300 milyar euro, Rus oligarkların ise 19 milyar euro varlığının dondurulduğunu ifade ederek, "Ukrayna'nın uğradığı zararın 600 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Rusya ve oligarklarının Ukrayna'ya verdiği zararı tazmin etmesi ve ülkenin yeniden inşası için gereken masrafları karşılaması gerekiyor. Bunu Rusya'ya ödetecek araçlara sahibiz. Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 300 milyar euroluk kısmını bloke ettik ve Rus oligarklarının 19 milyar euroluk parasını dondurduk. Yaptırımlar kaldırıldığında bu fonlar Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği zararın tamamını tazmin etmesi için kullanılmalı" dedi.