29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5771
  • 6,2551
  • 260.913
  • 98673.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Uruguay ABD'ye seyahat edecek vatandaşlarını uyardı

Uruguay Dışişleri Bakanlığı, 'Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye seyahat edecek vatandaşları, son 6 ayda 250'den fazla kişinin hayatına mal olan, çoğunlukla nefret ve ırkçılık kaynaklı artan şiddet olayları nedeniyle üst düzey önlem almaları için uyarıyor' denildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uruguay, ABD'ye seyahat edecek vatandaşlarına, artan "nefret suçu ve şiddet olayları" sebebiyle önlem almaları uyarısında bulundu.
 
Uruguay Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye seyahat edecek vatandaşları, son 6 ayda 250'den fazla kişinin hayatına mal olan, çoğunlukla nefret ve ırkçılık kaynaklı artan şiddet olayları nedeniyle üst düzey önlem almaları için uyarıyor." ifadesi kullanıldı.
 
ABD'li yetkililerin bu tür saldırıların önüne geçemediği belirtilen açıklamada, özellikle kalabalık olan tematik parklar, alışveriş merkezleri, festivaller, dini ve sanatsal aktivitelerde yer almaktan kaçınılması ve bu yerlere çocukların götürülmemesi tavsiye edildi.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen hafta Uruguay'a seyahat edecek ABD vatandaşlarına artan suç olayları nedeniyle üst düzey önlem alma uyarısında bulunmuştu.
 
- ABD'deki saldırılar
 
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.
 
Bu saldırıdan saatler sonra Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.
 
ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.
 
ABD Başkanı Donald Trump da nefret ve beyaz ırkçılığın herkes tarafından kınanması gerektiğini belirtmişti.

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

422 araç trafikten men edildi

422 araç trafikten men edildi

1 doktor ve 3 sağlık görevlisi terörden tutuklandı

1 doktor ve 3 sağlık görevlisi terörden tutuklandı

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Nükleer reaktörlerde kullanılıyor: Denizli'de ele geçirildi

Nükleer reaktörlerde kullanılıyor: Denizli'de ele geçirildi

Otogarın İSPARK’a devrine ihtiyati tedbir kararı

Otogarın İSPARK’a devrine ihtiyati tedbir kararı

'Türkiye'nin varlığı bu bölgenin teminatıdır'

'Türkiye'nin varlığı bu bölgenin teminatıdır'

4 ayda yaklaşık 250 bin TL gasbettiler

4 ayda yaklaşık 250 bin TL gasbettiler
 

POPÜLER HABERLER

Camide uzanma numarası yaptı: Telefonu böyle çaldı

Camide uzanma numarası yaptı: Telefonu böyle çaldı

Türkiye'de bir ilk! Dağın zirvesinde evlendiler

Türkiye'de bir ilk! Dağın zirvesinde evlendiler

WhatsApp'ın adı değişiyor

WhatsApp'ın adı değişiyor

3 bin rakımdaki kardan mağara hayranlık uyandırıyor

3 bin rakımdaki kardan mağara hayranlık uyandırıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA