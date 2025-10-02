Yabacı basında yer alan habere göre, Saab üretimi Gripen jetlerine önemli bir talip çıktı. Ukrayna'nın yakın gelecekte İsveç Gripen, Fransız Mirage ve Amerikan F-16'ları da dahil olmak üzere Batılı ortaklarından ilave savaş uçağı almayı beklediği doğrulandı.

Savaş uçaklarının, Kiev'in hava kuvvetlerini modernize etme ve Rus hava üstünlüğüne karşı koyma kabiliyetini güçlendirme çabalarında yeni bir aşamayı işaret edeceği vurgulandı. Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Ivan Havryliuk, BBC News Ukraine'e verdiği röportajda, yeni uçakların gelişi için hazırlıkların sürdüğünü söyledi ancak teslimat takvimi veya beklenen jet sayısı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Havryliuk, zaman çizelgesi hakkında ise, "Şöyle söyleyeyim: Onları Ukrayna semalarında gördüğünüzde anlayacaksınız" dedi.

GRİPEN SAVAŞ UÇAKLARI F-16'LAR İLE UÇACAK

Muhabirin Mirage, Gripen ve F-16 olmak üzere bahsi geçen tüm uçakların beklenip beklenmediği konusundaki sorusu hakkında ise Havryliuk "Pratik olarak, dizilimi doğru adlandırdınız, ancak ne zaman, hangileri veya kaç tane olacağı konusunda ayrıntılara girmeyeceğim" diye konuştu.

Bakan yardımcısının açıklamaları, İsveç'ten gelen Gripen çok amaçlı savaş uçaklarının potansiyel teslimatları hakkındak artan sinyallerin ardından geldi. Eylül ayı başlarında İsveç Savunma Bakanı Pål Jonson, savunma dergisi Breaking Defense'e verdiği demeçte, Stockholm'ün Ukrayna'ya eski Gripen C/D varyantlarının sağlanması konusunda "görüşmelere açık" olduğunu ifade etti.

OLDUKÇA YETENEKLİ DÖRDÜNCÜ NESİL SAVAŞ UÇAKLARI

Gripen'in tedarik edilmesi fikri, uçağın üreticisi Saab temsilcileri tarafından da desteklendi. İsveç envanterindeki en yeni modeller olmasa da, C/D versiyonları, hem havadan havaya hem de havadan karaya görevler için donatılmış, oldukça yetenekli dördüncü nesil savaş uçakları olmaya devam ediyor. Gelişmiş radarları, modern aviyonikleri ve farklı yapılara sahip havaalanlarından uçabilme kabiliyetleri, onları Ukrayna'nın muharebe ortamına çok uygun kılıyor.

Teslim edilirlerse, Gripen'ler Ukrayna'nın hava savunma ve saldırı kabiliyetlerine entegre edilen büyüyen Batılı savaş uçağı filosuna katılacak. ABD ve Avrupalı müttefikler tarafından tedarik edilen F-16'lar gelişmiş radar, hassas hedefleme ve görüş mesafesinin ötesinde angajman kabiliyetleri sağlayacak; Fransız Mirage jetleri ise ek çok amaçlı esneklik sağlayacak.