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Dünya

Üst üste 4. kez sıcaklık rekoru

Küresel ortalama sıcaklığın 17,23 derece olarak ölçüldüğü 6 Temmuz “en sıcak gün' olarak kayıtlara geçerken, ortalama sıcaklıklar üst üste 4. kez rekor kırdı.

IHA7 Temmuz 2023 Cuma 15:39 - Güncelleme:
Üst üste 4. kez sıcaklık rekoru
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Dünya genelinde küresel ısınmanın etkileri her geçen gün daha fazla hissediliyor. ABD Ulusal Çevresel Tahmin Merkezleri tarafından yayımlanan verilere göre dünya genelinde sıcaklık ortalaması rekor tazeledi. Sıcaklık ortalamasının 17,23 dereceye ulaştığı 6 Temmuz, dünya genelinde "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti. Böylece sıcaklık ortalamasında art arda 4. gün rekor kırıldı.

Dünya genelinde sıcaklık ortalaması, 2016'dan bu yana ilk kez 17,01 dereceyle 3 Temmuz Pazartesi günü kırılmıştı. Sıcaklık ortalaması 4 Temmuz Salı ve 5 Temmuz Çarşamba günü 17,18 dereceye yükselerek art arda rekor seviyeyi görmüştü.

"SICAKLIKLAR DAHA DA ARTACAK"

İklim bilimci Brian Brettschneider, Twitter'dan yaptığı paylaşımda geçtiğimiz haziran ayının dünya genelinde hava ve deniz sıcaklığı açısından kaydedilen en sıcak haziran ayı olduğunu belirtti. Brettschneider, "El Nino" olarak bilinen hava olayının etkisini arttırmasıyla birlikte temmuz ve ağustosun daha da sıcak olabileceğini kaydetti.

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