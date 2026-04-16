Üstlenilen role övgü! Chungong: Türkiye'nin kararlılığı bize güven veriyor

İstanbul'da düzenlenen PAB 152. Genel Kurulu Toplantısı'na katılan Chungong, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Chungong, 130 ülkeden parlamenterleri ve yaklaşık 2 bin kişiyi bir araya getiren bu toplantıya ev sahipliği yapmayı teklif ettiği için Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Tüm dünyadan parlamenterlerin bir araya gelerek dünyanın karşı karşıya bulunduğu zorluklar üzerinde düşünmesinin önemine işaret eden Chungong, "Parlamenterlerin ve parlamentoların bu zorlukları yakından takip etmesi ve bunların üstesinden gelinmesine yardımcı olacak adımlar atması önemlidir." dedi.

Chungong, dünya genelinde artan çatışmalar, çok taraflılık krizleri ve iklim değişikliği gibi başlıkların gündemin ön sıralarında yer aldığını kaydederek, "Türkiye'nin bize parlamentoların ve parlamenterlerin dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek amacıyla neler yapabileceğine dair küresel bir tartışma yürütmemiz için bu forumu sunmasından dolayı mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurul toplantısının ardından Parlamentonun güçlü kararlılığını yansıtan sonuç bildirgesinin kabul edileceğini belirten Chungong, "Dünyanın içinde bulunduğu bu kriz anında umuda ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Chungong, genel kurul toplantısı kapsamında bugünkü neslin temsilcileri ile gelecek nesillerin temsilcileri arasında münazara düzenleneceğine işaret ederek, 10-11 yaşındaki çocukların kürsüye çıkarak parlamenterlerden beklentilerini dile getireceklerini söyledi.

TÜRKİYE'NİN PAB İÇİNDEKİ ROLÜ

Genel Sekreter Chungong, PAB 152. Genel Kurul Toplantısı'nın İstanbul'da düzenlenmesinin bile Türkiye'nin PAB'da üstlendiği önemli rolün kanıtı olduğunu vurguladı.

Toplantının İstanbul'da düzenlenmesine karar verildiği dönemde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının henüz başlamadığını kaydeden Chungong, saldırıların ardından toplantının ertelenmesi ya da iptal edilmesi yönünde pek çok çağrı aldıklarını belirtti.

Chungong, "Yaptığımız araştırmalar ve istişareler sonucunda, özellikle Türkiye'nin bölgedeki rolü göz önüne alındığında, burada bir araya gelmemizin önemli olduğunu anladık. Böylece hem Türk yetkililere destek olabileceğiz hem de bugün dünyayı saran bu krizleri çözme konusunda onların bilgeliğinden ve deneyimlerinden faydalanabileceğiz. İşte bu yüzden bugün buradayız." ifadelerini kullandı.

Ankara'da Türk yetkililerle görüşmeler yaptığını belirten Chungong, Türk yetkililerin küresel sorunların çözümünde aktif rol üstlenme konusundaki kararlılığının kendisine güven verdiğini söyledi.

Chungong, PAB Genel Kurulu sonunda küresel süreçleri desteklemek ve çok taraflılığı güçlendirmek için yapılması gerekenleri yansıtan sonuç belgesinin hazırlanacağını dile getirerek, "Sonuç belgesinin taslağını gördükten sonra milletvekillerinin ülkelerine dönüp krizleri çözmeye yönelik eylemleri teşvik etmek için PAB'ın ideallerini destekleme kararlılıklarını ifade edeceklerinden eminim." dedi.

Program süresince ana genel tartışmaların yanı sıra bir dizi başka toplantının da yapılacağını anlatan Chungong, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Filistin için iki devletli çözüm konulu yan etkinliği düzenlediği için tebrik etti.

Chungong, insanların yaşamları üzerinde etkisi olan kararlar alındığının görülmesini istediklerine, milletvekillerinin, insanların yaşamlarını iyileştirmek için halk adına hareket etme sorumluluklarına dikkati çekerek, yapay zeka gibi yeni teknolojilerin sorumlu şekilde geliştirilmesi ve kullanılması amacıyla yol haritasının ortaya çıkarılacağına da inandığını dile getirdi.

BM'ye inancın yeniden teyit edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Chungong, "Yapılan tartışmalardan BM'nin işleyişinde bir reform ihtiyacı olduğunu da biliyorum. BM'nin işleyişi iyileştirilmelidir. BM, sadece hükümetlerin ötesinde diğer aktörlere de daha açık olmalıdır." diye konuştu.

Chungong, 12 yıldır sürdürdüğü genel sekreterlik görevinden bu yıl emekli olacağını belirterek, "Emekliliğimin, iki kıta arasında bir köprü görevi gören, tarihle dolu bu güzel İstanbul şehrinde ve elbette çok taraflı sahnede kilit bir aktör olarak görülen bir ülkede gerçekleşmesi son derece uygun." dedi.