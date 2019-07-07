Utanç vesikalarını yok etme derdinde

Tarihler 14 Mayıs 1948’i gösterdiğinde işgalci İsrail, bağımsız Filistin topraklarında devlet kurduğunu ilan etti. Takip eden gün olan 15 Mayıs 1948’de Filistinlilerin başlattığı ‘Nekbe’nin (Büyük Felaket) ardından İsrail zulmü 71 yıl boyunca hiç durmadı. İsrail’in, Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan 1948’deki ‘Nekbe’ sırasında Filistinlilere karşı işlediği suçların belgelerini ortadan kaldırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

GİZLİ GÜVENLİK İDARESİ

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı bir ekip, son 10 yıldır kamu ve özel arşivlerinde bulunan 1948’deki Nekbe ve sonrası 10 yılla ile ilgili tüm belgeleri sistematik şekilde araştırarak ortadan kaldırıyor. Haberde olayı ilk defa ortaya çıkaran İsrail-Filistin Çatışması Araştırma Enstitüsü’nün ‘İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı Gizli Güvenlik İdaresi tarafından yönetilen belge temizleme operasyonunun faaliyet ve bütçesinin açıklanmasının yasak olduğuna’ dair raporuna da yer veriliyor.

TEHDİTLE ARŞİV İMHASI

Gizli Güvenlik İdaresi’nin tarihi birçok belgeyi usulsüz ve yetkisi dışında ortadan kaldırdığı belirtilirken, daha önce askeri denetleme kurulunca ulaşılabilirliğine onay verilmiş belgelere erişim yasağı getirildiği kaydediliyor. Hem kamu hem de özel arşivleri tarayan Gizli Güvenlik İdaresi personelinin, bu arşivlerin sahibi gibi davrandıkları, hatta zaman zaman arşiv müdürlerini tehdit ettikleri belirtiliyor.

KAN DONDURAN ZULÜM

Mapam Partisi Merkez Komitesi Üyesi Aharon Cohen’in, Haganah milisleri eski komutanı Yisrael Galili’nin Kasım 1948’de yaptığı açıklamalarının yer aldığı belgede Galili ifadeleri kan dondurdu: Safed kenti yakınlarındaki Safsaf isimli bir Filistin köyünde, 52 erkek birbirlerine bağlanarak getirildikleri çukurun başında kurşuna dizildi. Bunlardan 10 tanesi can çekişiyordu. Kadınlar ise onlar için beyhude bir şekilde merhamet dileniyorlardı. Ayrıca 6 yaşlı erkek cesedi bulundu. Orada 61 ceset, 3 de tecavüz vakası vardı. Tecavüze uğrayanlarda birisi Safed’in doğusunda 14 yaşında bir kız çocuğu idi. 4 erkek de kurşuna dizilerek öldürüldü. Öldürülen Filistinlilerin parmakları yüzüğünü almak için kesildi.