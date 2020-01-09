Star.com..tr 09.01.2020 10:11 - Güncelleme: 09.01.2020 10:40

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 7 Ocak gecesi Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad ve Erbil üssünü vurmuş, saldırıdan saatler sonra ABD üslerine 2. füze saldırısını gerçekleştirmişti.

İRAN'IN FÜZE SALDIRILARINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Savaş çanlarının çaldığı Orta Doğu'da yaşanan bu son gelişmede dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. İran'ın düzenlediği 1. ve 2. balistik füze saldırısının Amerikan ordusu tarafından engellenememesi uzmanların dikkatini çekti. İran'ın birkaç saat arayla düzenlediği 2 füze saldırısının tespit edilememesi ABD'yi zor durumda bıraktı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ABD'Yİ YALANLADI



Pentagon temsilcilerine göre, İran füzelerinin vurulmamasının nedeni, Ayn el-Esad hava üslerinde füze savunma sistemlerinin bulunmamasından kaynaklandığı ifade edildi. Ancak uzmanlar tarafından uydu görüntülerinin ABD'yi yalanladığı ifade edildi.

ABD, İRAN FÜZELERİNİ FARK EDEMEDİ

Uydu görüntülerinde, Irak'taki ABD hava üslerinde füze savunma sistemlerinin mevcut olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, İran balistik füzelerinin vurulmama nedenini, "ABD hava savunma sistemleri süpersonik füzelere karşı son derece etkisiz. İran balistik füzelerinin 3,5 MAX hıza ulaştığı düşünüldüğünde, radar tesisleri füzeleri fark etmedi. Bu, Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın en büyük petrol alanına yapılan saldırısı sırasında zaten gözlemlenmişti" yorumunda bulundular.