Uydu görüntüleri ifşa etti! İsrail terk etmesi gereken hatta kurdu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasıyla gerisine çekildiği "Sarı Hat" bölgesinde 7 yeni karakol ile 17 kilometrelik toprak bariyer inşa ettiği belirtildi.



Haaretz gazetesindeki habere göre, uydu görüntülerinden elde edilen veriler Gazze'yi ikiye ayıran ve İsrail ordusunun ateşkesin ikinci aşaması sonunda terk etmesi gereken hat boyunca işgalini derinleştirdiğini ortaya koydu.

İsrail ordusunun son aylarda hat boyunca yeni karakollar kurduğu, altyapı çalışmaları yürüttüğü ve ekipman sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı.

İsrail ordusu, 45 kilometrelik Sarı Hat üzerinde yaklaşık 17 kilometrelik toprak bariyer inşa etti. 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesin ardından 7 yeni karakolun inşasıyla birlikte Sarı Hat boyunca toplam karakol sayısı 32'ye çıktı. Bu karakollardan 5'inin zemini İsrail ordusunun kalıcı faaliyetleri için asfaltla kaplandı.

Birleşmiş Milletler (BM), ekimdeki ateşten bu yana Sarı Hat çevresinde 200'den fazla Filistinlinin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

- GAZZE ŞERİDİ'NİN YÜZDE 54'Ü İSRAİL'İN İŞGALİNDE

İsrail tarafından ateşkes sonrası paylaşılan Sarı Hat haritası, İsrail'in Gazze Şeridi'nin yüzde 54'ünün işgal altında tutulduğunu, geri kalan kısmın ise Filistinlilerin denetiminde olduğunu ortaya koyuyor.



Ancak İsrail ordusu ateşkesin ardından belirlenen hattın dışına sarı beton bloklar yerleştirerek, stratejik noktadaki yapıları yıkarak ve bölge sakinlerini yerinden ederek Filistin kontrolündeki alanı fiilen daha da daraltmış durumda.

Bu daralma neticesinde yaklaşık 2,1 milyon Gazzeli, şu anda saldırılardan önce yaşadıkları toplam alanın yarısından bile daha az bir bölgeye sıkışmış şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Bölge halkı, İsrail saldırılardan kalan ve temizlenemeyen devasa enkaz yığınları arasında, oldukça sert koşullarda hayatta kalmaya çalışırken, yüz binlerce kişi ya çadırlarda ya da ağır bombardımanlar sonucu hasar görmüş derme çatma yapılarda barınmaya çalışıyor.

- İSRAİL ORDUSU SARI HAT BOYUNCA İŞGALİNİ ARTIRIYOR

Başlangıçta Sarı Hat'ın geçici bir uygulama olması amaçlansa da ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıların sona erdirme planını yayınlamasının ve İsrail ordusunun aşamalı geri çekilme takvimini ana hatlarıyla belirlemesinin üzerinden beş aydan fazla zaman geçti.

Bu süre zarfında İsrail ordusunun bölgedeki işgalini daha da artırdığı gözlemleniyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 8 Aralık 2025'te Kuzey Gazze'de, İsrailli askerlere konuşurken, ateşkes kapsamında Gazze'yi bölen Sarı Hat'ın, Gazze ile İsrail arasında "yeni bir sınır" olduğunu iddia etmiş, İsrail'in mevcut askeri mevzilerini koruyacağını savunmuştu.

BM, Zamir'in "Gazze'deki Sarı Hat'ın, yeni sınır olduğu" yönündeki açıklaması üzerine "Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşı olduklarını" belirtmişti.

- ATEŞKESTEN BU YANA İSRAİL SALDIRILARINDA 691 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 691 kişinin yaşamını yitirdiği, 1876 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 267'ye, yaralı sayısının ise 171 bin 976'ya çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.