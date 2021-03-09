Uydu görüntüleri ortaya çıktı: Gemilerle Yemen ve Mısır'a taşınmış

AA 09 Mart 2021 Salı 17:14 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 17:24

Askeri gözlem, istihbarat ve savunma alanında faaliyet gösteren "Intel Lab Şirketi", BAE'nin Babu'l Mendeb Boğazı'nda Yemen'e ait Mayyun Adası'nda askeri bir hava üssü inşa ettiğini gösteren uydu görüntülerini paylaştı.

Uydu görüntüleri üzerinden verilen bilgilere göre BAE, adaya ağır yüklü askeri kargo gibi uçakların rahat bir şekilde iniş yapabilmesi için 50 metre genişlik ve 1800 metre uzunluğunda bir pist inşasına başladı.

Pist inşasının yanı sıra askerlerin konuşlanması ve güvenliklerinin sağlanması için 2 karargahın ve jeneratör odalarının da inşa edildiği uydu görüntülerinde gösterildi.

Intel Lab Şirketinin araştırmasının yanı sıra Katar merkezli Al Jazeera da dün yayınladığı haberinde BAE'nin Eritre'nin Assab liman kentinde inşa ettiği 3,5 kilometrelik uçak pistine sahip askeri üssünden sökülen malzemelerin, gemilerle Mısır ve Yemen'e taşındığını belirtti.

Haberde, Yemen'deki Mayyun Adası'nın yanı sıra BAE'nin bazı malzemeleri Libya sınırına yakın Mısır'daki "Sidi Brani Askeri Üssü"ne naklettiği kaydedildi.

The Associated Press, (AP) 18 Şubat'ta elde ettiği uydu görüntülerinde, BAE'nin Eritre'den 30 yıllığına kiraladığı askeri üssü boşalttığını ve malzemeleri söküp gemilere yüklediğini bildirmişti.

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap Koalisyonunun önemli bir müttefiki olan BAE, 2015'ten itibaren İran destekli Husilere karşı Yemen'deki iç savaşa müdahil olmuştu.

Eylül 2015'te Eritre'deki Assab Askeri Üssü üzerinden Yemen'e Sudanlı paralı askerler gönderen BAE, bu ülkedeki askerlerine her türlü lojistik desteği buradan sağlıyordu.

BAE, her ne kadar 2019'da Yemen'deki askerlerini çekeceğini duyursa da ülkenin güneyindeki bazı ayrılıkçı gruplara destek vermeyi sürdürüyor.