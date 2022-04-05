Uydu görüntüleri Rusya'nın Buça iddialarını zayıflattı

Maxar Technologies şirketi, Buça kasabasının 18, 19 ve 31 Mart'ta çekilmiş uydu görüntülerini Reuters ile paylaştı. Dokuz fotoğrafın en az dördünde, kasabanın Yablonska caddesinin üzerinde cesetler gözüküyor. Buça kasabası, 30 Mart'a kadar Rus güçlerinin kontrolü altındaydı.

TASS Haber Ajansı'nda yer alan dünkü haberde Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Buça'daki cesetlerin oraya "yerleştirildiğini" ve bu cesetlere ait "sahte" fotoğrafların da Batılı ülkeler ve Ukrayna tarafından sosyal medya üzerinden yayıldığını söylemişti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) temsilcisi Vasily Nebenzya ise Rus güçlerinin Ukrayna'da sivilleri öldürmediğine ve Buça'daki olaylara dahil olmadığına dair "somut kanıtları" Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi'ne sunacağını belirtti.

BM GÜVENLİK KONSEYİ BUGÜN TOPLANACAK



The New York Times gazetesi de dün yayımladığı haberde Maxar tarafından kendisine verilen ayrı uydu görüntülerini analiz etmiş, bu görüntüleri daha evvel sokaktan aktarılan ceset görüntüleriyle eşleştirerek, uydu görüntülerini teyit etmişti.

Maxar şirketi, Reuters'a gönderdiği ve içinde bahse konu uydu görüntülerinin analizlerinin de bulunduğu e-postada şunları kaydetti: "Maxar'ın, Ukrayna'daki Buça'da (Kiev'in kuzeybatısında) çekilmiş yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, sokaklara yığılmış ve haftalardır açıkta bırakılmış cesetlerin gözüktüğü, yakın zamanda sosyal medyada yer alan fotoğraf ve videoları teyit etmekte ve desteklemektedir."

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerini Buça'da "katliam" yapmakla ve bir aylık işgal süresince kasabada 300 kişiyi öldürmekle suçlamışlardı. Ukrayna birlikleri kasabayı geçen hafta geri aldı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise dünkü açıklamasında Buça'daki ölümler hakkında yayımlanan beyan veya kanıtları bağımsız olarak teyit edemediğini fakat bunları reddetmek için bir gerekçe olmadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ise dünkü açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş suçlusu olarak nitelendirmiş ve yargılanması için çağrıda bulunacağını açıklamıştı.