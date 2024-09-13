İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2024 Cuma / 10 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9431
  • EURO
    37,6972
  • ALTIN
    2805.05
  • BIST100
    9465.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Uyduların rolüne dikkat çekti! Putin: Doğrudan savaşa dahil olurlar
Dünya

Uyduların rolüne dikkat çekti! Putin: Doğrudan savaşa dahil olurlar

Putin, uzun menzilli silahların kullanımında AB ve ABD uydularının rol oynayacağını, bunun NATO'nun doğrudan savaşa dahil olması anlamına geleceğini vurguladı.

DHA13 Eylül 2024 Cuma 11:52 - Güncelleme:
Uyduların rolüne dikkat çekti! Putin: Doğrudan savaşa dahil olurlar
ABONE OL
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya sağlanan uzun menzilli silahların Rus topraklarında kullanılmasına ilişkin var olan kısıtlamalar ve bu kısıtlamalarının kaldırılması konusunu değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın halihazırda Rus topraklarında insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğine dikkat çekerek, "Gördüğümüz şey kavramları ikame etme çabasıdır. Çünkü mesele Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki hedefleri vurmasına izin verilip verilmemesi meselesi değildir. Kiev rejimi halihazırda insansız hava araçları ve diğer araçları kullanarak saldırılar düzenliyor. Ancak Batı yapımı uzun menzilli hassas silahlar kullanmak tamamen farklı bir hikaye. Gerçek şu ki Ukrayna ordusu Batı tarafından tedarik edilen son teknoloji ürünü yüksek hassasiyetli uzun menzilli sistemleri kullanma kapasitesine sahip değildir. Bunu yapamazlar. Bu silahların, Ukrayna'nın sahip olmadığı uydulardan gelen istihbarat verileri olmadan kullanılması mümkün değildir. Bu da ancak Avrupa Birliği uyduları ya da ABD uyduları, genel olarak NATO uyduları kullanılarak yapılabilir" dedi.

'NATO VE ABD'NİN RUSYA İLE SAVAŞ HALİNDE OLDUĞU ANLAMINA GELİR'

Putin, ayrıca Ukraynalı askerlerin bu görevleri yerine getiremeyeceğini, NATO askerlerinin bu kabiliyetlere sahip olduğunu vurgulayarak, "İkinci nokta, belki de en önemlisi, hatta kilit nokta, bu füze sistemlerine sadece NATO askeri personelinin uçuş görevi verebilmesidir. Ukraynalı askerler bunu yapamaz. Dolayısıyla mesele Ukrayna rejiminin Rusya'yı bu silahlarla vurmasına izin verip vermeme meselesi değildir. Mesele NATO ülkelerinin askeri çatışmaya doğrudan müdahil olup olmamasına karar vermektir. Eğer bu karar verilirse, bu doğrudan müdahil olmaktan başka bir anlama gelmeyecektir. NATO ülkelerinin, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşın tarafları olduğu anlamına gelecektir. Bu onların çatışmaya doğrudan müdahil olmaları anlamına gelecek ve çatışmanın özünü, doğasını dramatik bir şekilde değiştirecektir" ifadelerini kullandı.

Putin, bu durumda NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini belirterek, "Bu, NATO ülkelerinin, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına gelecektir. Eğer durum buysa, çatışmanın özündeki değişikliği göz önünde bulundurarak, bize yönelecek tehditler karşısında uygun kararlar alacağız" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.