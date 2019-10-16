Uyuşturucu bağımlısı oğlunun değişimini fotoğrafladı

ABD’li kadının kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımında, uyuşturucu kullanan oğlunun 7 ay arayla çekişmiş olduğunu 2 fotoğrafın ilkinde Cody, sağlıklı ve güçlü bir erkek görünümündeyken, ikinci görselde ise genç adamı nasıl değiştirdiği ve hızlı bir şekilde zayıflayıp cildini yaralar kapladığı görülüyor.