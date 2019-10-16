Uyuşturucu bağımlısı oğlunun değişimini fotoğrafladı
ABD’nin Missouri eyaletinde yaşayan Jennifer Salfen-Tracy’nin Facebook’ta uyuşturucu kullanan oğlunun çekilmiş iki farklı fotoğraflarını yayınlayarak, uyuşturucunun sadece birkaç ay içinde insanı ne hale getirebileceğini gözler önüne serdi.
ABD’li kadının kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımında, uyuşturucu kullanan oğlunun 7 ay arayla çekişmiş olduğunu 2 fotoğrafın ilkinde Cody, sağlıklı ve güçlü bir erkek görünümündeyken, ikinci görselde ise genç adamı nasıl değiştirdiği ve hızlı bir şekilde zayıflayıp cildini yaralar kapladığı görülüyor.
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