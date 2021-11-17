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Dünya

Uyuşturucu karteli El Mencho'nun eşi tutuklandı

Meksika'da güvenlik güçlerinin, arananlar listesinin başındaki uyuşturucu karteli El Mencho'nun eşini tutukladığı bildirildi.

AA17 Kasım 2021 Çarşamba 10:18 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:18
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BBC'nin haberine göre, Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kartel liderinin eşi Rosalinda Gonzalez'in Zapopan şehrinde tutuklandığı aktarıldı.

Gonzalez, 2018 yılında kara para aklama suçundan aynı şehirde gözaltına alınmış ancak 78 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) "El Mencho" lakaplı lideri Nemesio Oseguera Cervantes yıllardır firari olarak güvenlik güçlerinden kaçmayı başardı.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, El Mencho'nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 10 milyon dolar ödül veriyor.

CJNG, Meksika'daki en güçlü uyuşturucu kartellerinden biri olarak gösterilirken, 2015 yılında Jalisco'da 15 polis memurunun pusuya düşürülerek öldürüldüğü saldırı ve daha birçok kanlı eylemin arkasında olduğu düşünülüyor.

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