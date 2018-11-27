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Uyuya kalan pilot havalimanını kaçırdı

Avustralya Havayolları pilotu uçuş sırasında uyuya kalınca, ineceği havaalanını yaklaşık 50 kilometre geçti ve başka bir kasabaya iniş yapmak zorunda kaldı.

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8 Kasım'da gerçekleşen uçuşta, uçak Tazmanya'ya bağlı Devonport havalanından Komşu King Adası'na varmak üzere kalktı.
 
Ancak uçak pilotun uyuması nedeniyle ineceği havaalanını yaklaşık 50 kilometre geçti.
 
Pilotun daha sonra geri döndüğü ve 46 kilometre uzaklıktaki Currie kasabasına indiği belirtildi. 
 
Pilot hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nihai sonucunun 2019 yılının Mart ayında verilmesi bekleniyor. Bu süreçte pilot herhangi bir uçuş gerçekleştiremeyecek.
 

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