Uyuya kalan pilot havalimanını kaçırdı

8 Kasım'da gerçekleşen uçuşta, uçak Tazmanya'ya bağlı Devonport havalanından Komşu King Adası'na varmak üzere kalktı.

Ancak uçak pilotun uyuması nedeniyle ineceği havaalanını yaklaşık 50 kilometre geçti.

Pilotun daha sonra geri döndüğü ve 46 kilometre uzaklıktaki Currie kasabasına indiği belirtildi.

Pilot hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nihai sonucunun 2019 yılının Mart ayında verilmesi bekleniyor. Bu süreçte pilot herhangi bir uçuş gerçekleştiremeyecek.

Pilot falls asleep and misses destination by nearly 50km https://t.co/sjTmv6CxyK pic.twitter.com/yVlvlbE2Jw