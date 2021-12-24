Uzak Doğu'da toplu Omicron varyantına rastlandı

AA 24 Aralık 2021 Cuma 19:38 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 19:38

Channel News Asia'nın (CNA) haberine göre, Kovid-19 görev biriminin sözcüsü Apisamai Srirangsan, Kalasin'de 21 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini söyledi.

Srirangsan, enfeksiyonların, bazı ülkelere aşı şartıyla karantinadan muafiyet veren Test & Go programı aracılığıyla Belçika'dan seyahat eden bir çiftten kaynaklandığını belirtti.

Bu yolcuların her ikisinin de seyahatten önce ve aralık ayı başında Tayland'a geldikten sonra negatif PCR testi verdiğini aktaran Srirangsan, "Çift 15 Aralık'tan itibaren semptomlar göstermeye başladı. Testlerinin pozitif çıkmasının ardından Omicron varyantına yakalandıkları doğrulandı." dedi.

Üst düzey sağlık yetkilisi Supakit Sirilak, ülkenin güneyindeki diğer toplu vakaların araştırıldığını söyledi.

Sirilak, "Koruyucu önlemleri yakından takip etmeli ve salgını mümkün olduğunca yavaşlatmalıyız." diye konuştu.

Tayland'da bugüne kadar çoğunluğu yurt dışından gelen 205 Omicron vakası bildirildi.

Ülkede ayrıca, gece yarısı ayinleri de dahil olmak üzere hükûmet destekli yeni yıl etkinlikleri iptal edildi.

Tayland'da ilk yerel Omicron varyantının bildirilmesinin ardından yurt dışından gelenler için karantina kuralları eski haline getirilerek Kovid-19 aşısı yaptıran turistler için muafiyete son verilmişti.