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Dünya

Rusya görüntüleri ilk kez paylaştı! Uzay topu...

Rusya, Soğuk Savaş yıllarında uzaydaki Sovyetler Birliği askeri uzay istasyonlarını korumak için tasarlanan uzay topu 'Shchit-2'nin' görüntülerini ilk kez yayınladı.

DHA25 Nisan 2021 Pazar 10:53 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 13:55
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Rusya'nın Reutov kentindeki roket tasarım bürosu NPO Mashinostroyeniya, Soğuk Savaş yıllarında uzaydaki Sovyetler Birliği askeri üslerini korumak için geliştirilen 'uzay topu' Shchit-2'nin fotoğraflarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Tasarlanan Shchit-2'nin ABD ve NATO'dan gelebilecek tehditlere karşı geliştirildiği ifade edildi. Geliştirilen uzay topunun 160 kilometreden fazla menzile sahip olduğu tahmin ediliyor.

UZAY İÇİN GELİŞTİRİLEN İLK SİLAH

Rus medyasında yer alan haberde Shchit-2'nin uzay için geliştirilen ilk silah olduğu ifade edildi. Sovyetler Birliği'nin bu silahı test ettiği ifade edilse de test sonuçlarının hala gizli bilgi olarak arşivlerde saklandığı aktarıldı.

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