V4 liderleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

AA 14 Aralık 2021 Salı 00:49 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 00:49

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında, ''hukukun üstünlüğü'' konusunun Avrupa açısından hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

V4 liderleriyle ''hukukun üstünlüğü'' konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu belirten Macron, ''Bunun hassas bir konu olduğunun farkındayım. İster hukukun üstünlüğü olsun, ister ayrımcılıkla mücadele olsun, bunlar Avrupa için hayati meselelerdir.'' dedi.

AB'nin birbiri ardına sığınmacı krizleriyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Macron, AB'nin dış sınırlarının korunması gerektiğini ve Schengen bölgesinin kuralarının da reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Macron ayrıca, Avrupa'nın dayanışma ve birlikte hareket ettiği zaman daha güçlü olacağını vurguladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, görüşmede, göç, hukukun üstünlüğü, Batı Balkan ve nükleer enerji konularının ele alındığını söyledi.

Dönemsel olarak Macron ile aralarında ciddi tartışmalar yaşandığına dikkat çeken Orban, kendisinin, Macron'a ve Fransa'ya saygı duyduğunu bu yüzden Fransa'nın iç politikasına yönelik açıklamalardan kaçındığını kaydetti.

Ülkesinin hem kendi sınırlarını hem de Avrupa'yı koruduğunu, buna rağmen eleştirildiğini belirten Orban, ''Biz Avrupa sınırlarını korurken hiçbir övgü almadık, bilakis en sert eleştirilerle karşılaştık.'' diye konuştu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin hem AB hem de NATO'nun Doğu sınırlarını koruduğunu, insan kaçakçılarıyla mücadele konusunda tüm gayreti gösterdiğini ve bu konuda AB Komisyonu'nun kendilerine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Görüşmede hukukun üstünlüğü konusunun da görüşüldüğünü aktaran Morawiecki, ''Fransa ve Almanya gibi üye ülkelerde izin verilen konularda diğer ülkelere de izin verilmeli, aksi takdirde ayrımcılık gündeme gelmiş olur ki bu da kabul edilemez. AB, 27 egemen üye ülkeden oluşmalı.'' ifadelerini kullandı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, üye ülkelerin Schengen bölgesini koruması, yasa dışı göçmenleri Avrupa'ya getirmek isteyen sivil toplum örgütlerine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger ise, göç konusundaki tartışmaların tırmandırılmaması gerektiğini ve bu nedenle Fransa'nın AB dönem başkanlığında savunma ve güvenlik konularının önceliğe sahip olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.