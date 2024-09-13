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Dünya

Vaclav Jurecka, Çaykur Rizespor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transferin son günü hücum bölgesine takviye yaptı. Karadeniz ekibi, Slavia Prag'ta forma giyen 30 yaşındaki Çekyalı forvet Vaclav Jurecka'yı renklerine bağladı.

DHA13 Eylül 2024 Cuma 11:54 - Güncelleme:
Vaclav Jurecka, Çaykur Rizespor'da!
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Çaykur Rizespor, transfer döneminin bitimine kısa süre kala Slavia Prag takımında forma giyen Çekyalı forvet Vaclav Jurecka ile anlaşmaya vardı. İstanbul'a gelen Çekyalı santrfor, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzaladı.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Çaykur Rizespor Kulübü, "Çaykur Rizespor'umuz, Slavia Prag'dan Vaclav Jurecka'yı kadrosuna kattı. Slavia Prag ile yapılan anlaşmanın ardından Çekya'lı forvet, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapılan Jurecka'nın sağlık taraması, akciğer ve efor testi ile tamamlandı. Jurecka, ardından 2+1 yıllık anlaşmayı imzaladı. Yeni transferimiz Jurecka'ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

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