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Dünya

Vahim görüntü! Gazzeli annenin görüntüleri yürekleri sızlattı

Soykırımcı İsrail'in 471 gün boyunca saldırdığı Gazze Şeridi'ne dönen annenin görüntüleri yürekleri sızlattı. Ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ndeki evine dönen anne oğlunun ceset kalıntılarına sarılarak ağladı.

AA21 Ocak 2025 Salı 15:07 - Güncelleme:
Vahim görüntü! Gazzeli annenin görüntüleri yürekleri sızlattı
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İsrail'in 471 gün boyunca saldırdığı Gazze Şeridi'nde Filistinli bir annenin, ateşkesin ardından evinin olduğu bölgeye giderek oğlunun ceset kalıntılarına sarılarak ağlaması yürek burktu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Filistinli bir anne, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden oğluna ait kemiklerin bulunduğu ana şahitlik etti.

Gözyaşları içindeki anne, oğlu Hasan'ın kemiklerine sarılarak, şunları söyledi:

"Oğlum evden çıkıp bir daha geri gelmedi. Seni buluncaya kadar hasretim dinmedi ve gözlerime uyku girmedi. Canım çocuğum sana gelmeye yemin ettim. Seni almaya geldim oğlum."

Tek çocuğundan geriye kalan kemik parçalarını elinden bırakmak istemeyen anne, "Senden korkmuyorum. Bu, benim tek çocuğumdu." diyerek feryat etti.

Çevresindekileri gözyaşlarına boğan olayda, yakınları da acılı anneyi sakinleştirmeye çalıştı.

Serbest kalan Filistinli aktivist, İsrail'in tutuklulara "insan muamelesi" yapmadığını söyledi

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