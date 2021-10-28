Vahşet! 2 çocuğunu yastıkla boğan annenin cesedi bulundu

star.com.tr 28 Ekim 2021 Perşembe 11:44 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 12:11

Salı günü Verona dışındaki bir sığınma evinde, 3 yaşındaki ve 11 yaşındaki iki kız çocuğu ölü bulundu. Olayın faili olarak belirlenen anneyi bulmak için çalışma başlatan polis, kadının cesedine ulaştı.



34 yaşındaki Sri Lankalı kadın, Sachithra Ninansala Fernando Dewendra Mahawaduge, uyuşturucu sorunları olan bir babanın şiddetine dayanamayıp sığınma evi için başvurdu. Ancak, genç kadının yaşadığı sığınma evinden kaçtığı bildirildi.

İki çocuğun cesedi sığınma evinde bulunurken, anneyi arama çalışmaları başlatıldı. Çarşamba günü öğleden sonra, Adige Nehri'nin kıyısında kadının çantası ve cep telefonu bulundu.

Kadının cesedinin de, eşyalarının bulunduğu yerden 300 metre ötede bulunduğu belirtildi.

İtalya basınından ANSA'da yer alan habere göre, yapılan otopside kızların muhtemelen yastıkla boğuldukları tespit edildi.

BAŞ ŞÜPHELİ ANNE

Dewendra ve kızlarını takip eden sosyal hizmet görevlisinin ifadesine göre, Sachithra Mahawaduge'nin dün sabah kabul merkezi operatörüne, "Lütfen, kızların ateşi var, bana bir ilaç verin ve sonra uyusunlar. Bugün onları okula göndermeyeceğim.' dedi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, eve gelen sosyal hizmet görevlisi, çocukları hareketsiz görünce, uyuduklarını tahmin etti. 10 dakika sonra odaya dönen görevli çocukları kontrol etti ve öldüklerini tespit etti.

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