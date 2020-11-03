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Dünya

Vahşi batı silahlanıyor! Seçim öncesi satışlar patladı

ABD'de ocak-ekim döneminde 18,6 milyon silah satıldığı bildirildi. Ulusal Atıcılık Sporları Vakfı (NSSF) tarafından yapılan açıklamada ise seçim günü yaklaştıkça insanların silah almak isteklerinin de artığına işaret edilerek, 'Seçim günü yaklaştıkça bu durum daha da netleşti. Bu yıl 6,9 milyon kişi ilk defa silah sahibi oldu.' bilgisi verildi

AA03 Kasım 2020 Salı 15:49 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 15:49
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Small Arms Analytics and Forecasting (SAAF) araştırma şirketi tarafından hazırlanan raporda, ABD'de son dönemde silah satışlarının çok hızlı arttığı vurgulandı.

Rapora göre, son 10 ayda ülkede 18,6 milyon silah satıldı, 2019 yılında toplam 13,9 milyon, 2018'de ise 13,8 milyon silah satışı gerçekleştirildi.

Ülkede, sadece ekim ayında 1,9 milyon silah satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artışı ifade ediyor.

SAAF Baş Ekonomisti Jurgen Brauer, 2020'de ateşli silah satış hızının ABD'de 'en yüksek seviyeye" çıktığına dikkati çekti.

Ulusal Atıcılık Sporları Vakfı (NSSF) tarafından yapılan açıklamada ise seçim günü yaklaştıkça insanların silah almak isteklerinin de artığına işaret edilerek, "Seçim günü yaklaştıkça bu durum daha da netleşti. Bu yıl 6,9 milyon kişi ilk defa silah sahibi oldu.' bilgisi verildi.

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