Vaka sayılarında düşüşün sürdüğü İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 66 kişi hayatını kaybetti

AA 07 Mayıs 2021 Cuma 19:55 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 19:55

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısında son bir haftadır gözlenen düşüş devam ederek 198'e geriledi.

Ülkede Bask, Navarra, Madrid, Rioja ve Aragon özerk yönetimleri salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.

İspanya'da son 24 saatte kaydedilen 66 artışla toplam can kaybı 78 bin 792'ye, vaka sayısı da 3 milyon 567 bin 408'e ulaştı.

Bakanlık, 8 bin 605 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve 2 bin 183'ünün yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 42 ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

- 7 aylık OHAL sonlandırılıyor

Öte yandan salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) 9 Mayıs itibarıyla sona erecek.

Hükümet, 7 aylık OHAL'in ardından özerk yönetimlerin bölgelerindeki durumu göz önüne alarak farklı uygulamalar yapmasına kısmi olarak izin verse de özerk hükümetlerin Kovid-19'a karşı açıkladıkları planların geçerliliğinin mahkeme kararlarına bırakılması karmaşa yarattı.

Bask özerk hükümetinin gece sokağa çıkma yasağı ile bölgesel serbest dolaşım kısıtlamalarının devam etmesi yönündeki planı yerel mahkeme kararıyla iptal edilirken, Valensiya özerk hükümetinin gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağını 24 Mayıs'a kadar uzatma planı kabul edildi.

Sokağa çıkma yasağı ve serbest dolaşım kısıtlamaları 9 Mayıs'tan itibaren İspanya'nın büyük bölümünde kalkarken, bazı özerk yönetimlerde 6 kişiyle sınırlı tutulmasına rağmen ev misafirliklerine yeniden izin verildi.

Madrid özerk yönetimi de bar ve restoranların kapanma saatlerini 23.00'ten 24.00'e güncelledi.