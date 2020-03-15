İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3299
  • EURO
    7,0451
  • ALTIN
    314.125
  • BIST100
    95605.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bağdat'ta Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı duyuruldu
Dünya

Bağdat'ta Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı duyuruldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

AA15 Mart 2020 Pazar 23:32 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 23:37
ABONE OL

İstifa eden ancak yeni başbakanın henüz belirlenememesi nedeniyle görevi sürdüren Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında toplanan Koronavirüsle Mücadele Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde Bağdat’ta 17-23 Mart tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Irak'ta tüm uçak seferleri de 24 Mart’a kadar iptal edildi.

Bağdat Valiliği, Kovid-19 nedeniyle resmi kurumların salıdan perşembeye kadar kapalı olacağını açıklamıştı.

Alınan önlemler kapsamında, Kerkük, Salahaddin ve Kerbela'da da yarından itibaren üç gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, il sınırları da ziyaretçilere kapatılmıştı.

VAKA 124'E YÜKSELDİ

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 124’e yükseldiğini duyurdu.

Ukrayna, Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 İHA'larla Rusya'ya gözdağı verdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bir şeyleri yapma şeklimiz değişti'
'Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bir şeyleri yapma şeklimiz değişti'

'Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bir şeyleri yapma şeklimiz değişti'

Milli ES-60... Seri üretim aşamasına geçildi
Milli ES-60... Seri üretim aşamasına geçildi

Milli ES-60... Seri üretim aşamasına geçildi

30 bin savaşçı silah bırakıyor
30 bin savaşçı silah bırakıyor

30 bin savaşçı silah bırakıyor

Bakan Kasapoğlu açıkladı... 10 bin 330 kişi karantinaya alındı
Bakan Kasapoğlu açıkladı... 10 bin 330 kişi karantinaya alındı

Bakan Kasapoğlu açıkladı... 10 bin 330 kişi karantinaya alındı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.