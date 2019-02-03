Ülke basınında yer alan habere göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai kentine gelen bir yolcunun valizinden leopar yavrusu çıktı.

Gümrük yetkilileri, valizde bir plastik poşetin içinde buldukları yaklaşık 1 kilogramlık leopar yavrusunun çok korkmuş olduğunu ifade etti.

Leopar yavrusunu yasa dışı yollarla Hindistan’a sokmaya çalışan yolcu hakkında yasal işlem başlatıldı.

Leopar daha sonra Chennai kentindeki Arignar Anna hayvanat bahçesine götürüldü.