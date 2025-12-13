ABD'nin Teksas eyaletine bağlı McLennan kasabasında yaşanan kan donduran olayda, Cynthia Ming (54), komşusu Angie Melissa Moore'u (45) öldürüp kanını içtiği gerekçesiyle 50 yıl hapse mahkûm edildi. Olay, 6 Eylül 2022 gecesi meydana geldi. Moore, evine birinin pencereden girmeye çalıştığını söyleyerek 911'i aradı. Polis eve ulaştığında Moore'u tamamen çıplak, ağır yaralı ve kanlar içinde buldu. Cynthia Ming ise olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.Angie Melissa Moore
ŞOK CİHAZIYLA ETKİSİZ
Polis, Ming'i şok cihazı kullanarak etkisiz hâle getirdi. Miror'da yer alan habere göre, Ming, Moore'un köpeğini öldürdüğü iddiası nedeniyle işlediğini öne sürdü.Soruşturma raporlarında Ming'in, saldırı sırasında Moore'un kanını içtiğine dair ifadeler yer aldı. Doktoru, zanlının çeşitli psikiyatrik bozukluklar yaşadığını bildirirken, başta "akıl sağlığım yerinde değildi" savunması yapan Ming, suçunu kabul etti. Cezası, savcılıkla yapılan anlaşmayla kesinleşti.
Katil Cynthia Ming