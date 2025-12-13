İSTANBUL 14°C / 8°C
13 Aralık 2025 Cumartesi
Dünya

Vampir! Komşusu öldürüp kanını içti

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kadın köpeğini öldürdüğü iddiasıyla komşusunu katledip kanını içti. Akıl sağlığı yerinde olmadığını öne sürülen cani, 50 yıl hapis cezası aldı.

HABER MERKEZİ13 Aralık 2025 Cumartesi 08:27 - Güncelleme:
Vampir! Komşusu öldürüp kanını içti
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı McLennan kasabasında yaşanan kan donduran olayda, Cynthia Ming (54), komşusu Angie Melissa Moore'u (45) öldürüp kanını içtiği gerekçesiyle 50 yıl hapse mahkûm edildi. Olay, 6 Eylül 2022 gecesi meydana geldi. Moore, evine birinin pencereden girmeye çalıştığını söyleyerek 911'i aradı. Polis eve ulaştığında Moore'u tamamen çıplak, ağır yaralı ve kanlar içinde buldu. Cynthia Ming ise olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Angie Melissa Moore

ŞOK CİHAZIYLA ETKİSİZ

Polis, Ming'i şok cihazı kullanarak etkisiz hâle getirdi. Miror'da yer alan habere göre, Ming, Moore'un köpeğini öldürdüğü iddiası nedeniyle işlediğini öne sürdü.

Soruşturma raporlarında Ming'in, saldırı sırasında Moore'un kanını içtiğine dair ifadeler yer aldı. Doktoru, zanlının çeşitli psikiyatrik bozukluklar yaşadığını bildirirken, başta "akıl sağlığım yerinde değildi" savunması yapan Ming, suçunu kabul etti. Cezası, savcılıkla yapılan anlaşmayla kesinleşti.

Katil Cynthia Ming

  • cinayet
  • komşu

