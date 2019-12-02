Vampirli aşı teşviki
Rusya’nın başkenti Moskova’nın sağlık biriminden yetkililer, ebeveynleri çocuklarının aşılarını yaptırmaya teşvik etmek için vampirlerden yardım aldı.
Moskova Sağlık Koruma Departmanı’nın yayınladığı bir videoda, erkek bir vampirin kızıyla beraber doktora gittiği görülüyor. Baba vampir doktora, kızının ‘aşıları yapılmamış birisinin kanını içmesinin güvenli olup olmadığını’ soruyor.
Doktorsa buna cevaben kan içmemenin daha iyi olacağını söylemeyi ihmal etmiyor ve ekliyor: “Aşılanmamış birisinin kanı çok tehlikeli olabilir.” Daha sonra da çocuklara aşı yaptırmanın faydalarını sıralıyor.
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