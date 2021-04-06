Van Gogh ve Frans Hals'ın tablolarını çaldığı iddia edilen şüpheliye gözaltı

DHA 06 Nisan 2021 Salı 15:52 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 15:52

Hollanda'nın başkenti Amsterdam yakınlarındaki Laren şehrinde 58 yaşındaki bir şüpheli geçtiğimiz yıl Singer Müzesi'nde sergilenen, ünlü ressam Vincent van Gogh'a ait "Spring Garden" (Bahar Bahçesi) adlı tabloyu çaldığı şüphesiyle gözaltına alındı.Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Laren Polis Merkezi olaya ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

MART 2020'DE MÜZEDEN ÇALINMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz yıl Mart ayında çalınan tablonun ardından Singer Laren Müzesi'nden yapılan açıklamada, Groningen Müzesi'nden sergilenmek üzere ödünç alınan, Van Gogh'a ait 1884 tarihli "İlkbahar Bahçesi" tablosunun çalındığı bildirilmişti. Tablo geçen yıl "Ruhun aynası" temalı sergi için Singer Laren Müzesi'ne getirilmiş ancak müze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ziyarete kapatılmıştı. Van Gogh'un Bahar Bahçesi, çalındığı dönemde tablonun sahibi Groninger Müzesi'nden ödünç alınarak Laren'deki Singer Müzesi'nde sergileniyordu. Franz Hals'in tablosu ise daha önce 1988 ve 2011 yılında iki defa çalınmıştı.