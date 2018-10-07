Van'da 45 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde 45 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Gülistan Sokak'ta metruk bir eve operasyon düzenledi.
Evde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 45 Afganistan uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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