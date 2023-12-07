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Dünya

Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 16:16 - Güncelleme:
Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da çok şiddetli deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Vanuatu'nun İsangel kenti olan depremin büyüklüğünü önce 7,3 olarak açıklarken, daha sonra 7,1 olarak güncelledi.

Kentin 123 kilometre güneyinde 48,4 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Vanuatu'da 22 Kasım'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem, Vanuatu'nun Port Orly kasabasının 98 kilometre açıklarında 22 kilometre derinlikte gerçekleşmiş, can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

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