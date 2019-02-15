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Varşova'da Netanyahu'nun yanında oturan Yemenli Bakan tepkiler üzerine açıklama yaptı

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, ülkesinin Filistin meselesindeki tutumunun 'değişmez ve pazarlık kabul etmez' olduğunu bildirdi.

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ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" isimli konferansta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanında oturan Yemani, aldığı tepkilerin ardından resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Yemen'in, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Filistin meselesi, halkı ve liderleri konusundaki tutumu değişmez ve pazarlık kabul etmez." ifadesini kullanan Yemani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na sunulmasında Yemen'in, "Arap Birliği Dönem Başkanı" sıfatıyla Arap ülkelerine öncülük ettiğini hatırlattı.

Varşova'daki toplantıya katılma nedeninin, Filistin meselesini konuşmak değil, uluslararası toplumu "İran'ın Yemen'de izlediği yayılmacı politikaya" karşı bir araya getirmek olduğunu kaydeden Yemani, Netanyahu'nun yanında oturmasına ilişkin, "Protokol hataları, organize eden ekibin sorumluluğudur. Uluslararası toplantılarda da bu, hep böyledir." açıklamasında bulundu.

Netanyahu ile yan yana olduğu fotoğraflara verilen tepkilere işaret eden Yemani, siyasi gayelerle durumu olduğundan farklı gösterme çabalarının kendilerini Yemen'i savunmaktan alıkoyamayacağını belirtti.

ABD öncülüğünde ve Polonya'nın ev sahipliğinde yapılan konferansa aralarında Umman, Suudi Arabistan, Bahreyn, Yemen, Ürdün, Kuveyt, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Tunus gibi Arap ülkelerinin de bulunduğu 60 kadar ülke katılıyor.

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