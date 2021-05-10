Vatandaşlara dikkatli olun çağrısı yapıldı: Çin'de safari parkından 3 leopar kaçtı

DHA 10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:44 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:44

Çin'in Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou'nun güneybatısında bulunan safari parkından bir hafta önce 3 leopar kaçtı. Fuyang Bölge Hükümeti tarafından oluşturulan arama ekipleri, saatler süren operasyon sonucu 2 leoparın bulunduğunu ifade etti. Üçüncü leopara hala ulaşılamadığı, ekiplerin Hangzhou kenti ve çevresinde dronelarla arama yaptıkları ifade edildi. Safari parkı yetkilileri, leoparların kaçtıklarına ilişkin bilgiyi erkenden paylaşmadıkları için özür diledi. Parktan yapılan açıklamada, "Olayın açıklanmasının paniğe neden olacağından endişeliydik. Eleştirileri içtenlikle kabul ediyoruz" denildi. Yetkililer bölge halkına kaçan leopara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.