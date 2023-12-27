Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde hükümet toplantısı öncesi konuştu.

Yahudi yerleşimcilerin, Kudüs'teki bölgelerde yeni yerleşim birimleri inşası için Gazze saldırılarından istifade ettiğini ve Filistinlilere ait toprakları ele geçirme yönündeki ihlallerin arttığını ifade eden Iştiyye, uluslararası topluma Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim birimleri inşasının hızlanmasının önlenmesi ve bunun durdurulması için çağrıda bulundu.

Iştiyye, "İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin vatandaşlığını taşıdığı ülkelerden, söz konusu vatandaşlarının işgal altındaki Filistin topraklarından ayrılmalarını istemesini talep ediyorum." dedi.



İsrail'in Filistin halkının özgürlük, bağımsızlık yönündeki iradesini aşamayacağını vurgulayan Iştiyye, İsrail'in Filistinlileri katleden, aç ve susuz bırakan, yerinden eden hukuk dışı bir devlet olarak dünyanın önünde suçlu olduğunu kaydetti.

Iştiyye, "İsrail'in istediği şekilde bizim olmadığımız toprak, barış ve yeni Orta Doğu projesi geçersizdir. Biz burada topraklarımızdayız ve Gazze de Filistin devletinin topraklarının temel parçasıdır." ifadelerini kullandı.

İSRAİL VATANDAŞI OLMAYAN YAHUDİLER DE İSRAİL ORDUSUNDA ASKERLİK YAPABİLİYOR

Gazze'ye yönelik saldırılar sürerken, "yalnız asker" (lone soldier) olarak adlandırılan ve bazıları İsrail vatandaşı olmadığı halde ordusunda askerlik yapan kişilerin varlığı gündeme gelmişti.

AA muhabiri, İsrail Ordu Sözcülüğüne yazılı olarak, "Herhangi bir Yahudi, İsrail vatandaşı olmasa bile İsrail ordusunda görev yapabilir mi? Yoksa askere gidebilmek için öncelikle İsrail vatandaşlığı mı alması gerekiyor?" sorusunu yöneltmiş, verilen cevapta, "İsrail vatandaşı olmayanlar İsrail ordusuna gönüllü olarak katılabilir." denilmişti.

İSRAİL'DE ASKERLİK YAPAN ÇİFTE VATANDAŞLARA FRANSIZ VEKİLDEN TEPKİ

İsrail yasalarına göre çifte vatandaşlığı bulunan ve başka ülkelerde yaşayan vatandaşları da İsrail'de askerlik yapmak zorunda.

Fransa'da, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, İsrail ordusunda 4 bin 185 Fransız asıllı asker bulunduğunu belirterek bu kişiler hakkında, "Gazze'deki insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına ortaklık ettikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.