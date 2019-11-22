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Vatikan: ABD’nin Batı Şeria kararı barışı tehlikeye atıyor

Vatikan, Amerika Birleşik Devletleri’nin Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerini destekleyen pozisyonunun İsrailli ve Filistinliler arasındaki barış çabalarını tehlikeye attığını açıkladı.

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Papalıktan yapılan yazılı açıklamada “ İsrailli ve Filistinliler arasındaki barış sürecini dinamitleyen son tartışmalar ışığında, Papalık bir kere daha iki devletli çözümden yana olan pozisyonunu koruduğunu ve bunun uzun süredir devam eden çatışmalara kalıcı olarak son vermenin tek yolu olarak gördüğünü vurgular” ifadelerine yer verildi. Açıklamada İsrail devletinin uluslararası toplum tarafından kabul edilen sınırları içerisinde huzur ve güvenlik içerisinde yaşama hakkının desteklendiği ve Filistin halkının da aynı haklara sahip olduğu belirtilirken bunun tanınması, desteklenmesi ve yürürlüğe sokulması gerektiğinin altı çizildi. 

AB FİLİSTİN’İ TANISIN 

Öte yandan, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, ABD’nin İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim birimlerine destek verdiğini açıklamasının ardından AB’nin Filistin devletini tanımasını gerektiğini söyledi. Asselborn, “Filistin’i devlet olarak tanımak ne bir iyilik ne de sınırsız yetki vermek, sadece Filistin halkının kendi devletiyle ilgili haklarını tanımak anlamına geliyor. Bu İsrail karşıtı bir tavır anlamına da gelmiyor” dedi. 

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