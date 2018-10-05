'Vatikan çocuk istismarını yıllardır biliyor'

Kendisi de çocukken kilisede istismara uğrayan Zanardi, yaşadıklarını ve dernek olarak girişimlerini AA muhabirine anlattı.

İtalya’nın kuzeybatısındaki Savona kentinin Spotorno ilçesinde 1981 yılında 11 yaşındayken cinsel istismara uğradığını belirten Zanardi, bu durumun 4 yıl boyunca, 15 yaşına kadar devam ettiğini söyledi.

Zanardi, "Beni istismar eden papaz, bulunduğum yere gelmeden önce görev yaptığı ilk bölgede de çocuklara cinsel istismarda bulunuyormuş. Kilise bunu biliyormuş ama bu yüzden hiç yaptırımla karşılaşmadığı gibi sadece görev yeri değiştirilerek benim bulunduğum bölgeye gönderildi. Geldiği ikinci yerde de beni istismar etti ama yine bu durumun üstü örtüldü. Daha sonra yine başka bir küçük yere gönderildi ve üstelik orada çocuklarla ilgilenen topluluğun müdürü yapıldı." diye konuştu.

Yaşadıklarının etkisiyle 2010 yılından bu yana kiliselerde çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadeleye başladığını anlatan Zanardi, bu süreçte kilisenin, "olağan bir metot" gibi cinsel istismarda bulunan tüm papazların sadece yerlerini değiştirdiğini, hiçbir ceza veya yaptırım uygulamadığını gördüğünü dile getirdi.

Kuzeydeki Verona ilinde bulunan işitme ve zihinsel engellilere yönelik Antonio Provolo Enstitüsü’nde de yıllarca aynı şeyin yaşandığına dikkati çeken Zanardi, "Bu merkezlerde çocuklar kiliseye ve papazlara sözde yardımcı olmak için yatılı kalıyor, evlerine gitmiyorlar. O yüzden de dışarıyla fazla iletişimleri olmuyor. Hele bu enstitüde, işitme ve zihinsel engelli çocukların kaldığını göz önüne alırsak, onlar zaten diğer insanlarla konuşamıyorlardı ve istismara uğradılar." dedi.

"Vatikan, istismarı 2004'ten beri biliyor ve hiçbir şey yapmadı"

Vatikan’ın bu konuyu "kesinlikle çok önceden bildiğini" belirten Zanardi, bizzat hem Emerit Papa 16. Benediktus'un hem de Papa Franciscus'un bu konuda bilgilendirildiğine dair belgelere ulaştığını aktardı.

Kiliselerde çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin ilk belgenin 1987 yılında hazırlandığı, konunun Vatikan'a ise 2004'te intikal ettiği bilgisini paylaşan Zanardi, "Vatikan, 2004 yılından beri kiliselerde çocuklara yönelik cinsel istismarı biliyor ve hiçbir şey yapmadı." şeklinde konuştu.

"Pedofil papazlar hapisten çıktıktan sonra kilisede çalışmaya devam ediyor"

Papa Franciscus’a, tüm söylediklerinden sonra artık harekete geçme çağrısında bulunan Zanardi, Papa’nın çocuk tacizcisi papazların yer aldığı belgeleri halka açıklaması, hükümet ve mahkemelere göndermesi, Hristiyan din adamlarını da şahit oldukları durumları polise ihbar etmeleri noktasında zorlaması gerektiğini savundu.

"Pedofili Karşıtı Sertifika" denilen kuralın papazlar için yürürlüğe girmesi gerektiğini vurgulayan Zanardi, ayrıca tacizci papazların "sıfır tolerans" politikası çerçevesinde suçlu oldukları kanıtlandıktan sonra kiliselerden atılması gerektiğinin altını çizdi.

Zanardi, "Tacizci papazlar, suçlu ilan edildikten ve hapse girip çıktıktan sonra tekrar kilisede çalışmaya devam ediyorlar. Bu vakalardan biri Sicilya’da yaşandı. Paolo Turturro adındaki bir pedofil papaz, hapisten çıktıktan sonra yine kilisede çalışmaya başladı." dedi.

"Papa, istismarı örtbas eden bir piskoposu terfi ettirdi"

Papa Franciscus’un da kiliselerdeki çocuk istismarı skandallarından uzun süredir haberdar olduğunu belirten Zanardi, İtalya’da yaşanan 4 büyük toplu istismar vakasının (Vatikan’ın içindeki St. Pius X Pre-Seminary okulu, Verona’da işitme ve zihinsel engellilere yönelik Antonio Provolo Enstitüsü, Milano'da papaz Mauro Galli ve Napoli'de papaz Silverio Mura vakaları) bizzat Papa’ya bildirildiğini ancak Papa’nın hiçbir şey yapmadığını kaydetti.

Zanardi, "St. Pius X Pre-Seminary okulu, Vatikan’ın bizzat içinde bulunuyor ve burada çocuklar istismar edildi. Papa’nın mutlaka bundan haberi olmalı, sonuçta olay kendi evinde yaşanıyor. Burada istismarda bulunan papaz kuzeydeki Como iline gönderildi ve hala çalışıyor. Antonio Provolo Enstitüsünde yaşanan istismarlar da bizzat Papa’ya bildirildi." ifadelerini kullandı.

Antonio Provolo Enstitüsündeki mağdurların 2014’te Papa’ya 25 kişilik "Pedofil Papazlar Listesi"ni verdiğini anımsatan Zanardi, bunların içinde şu an Arjantin’de tutuklu olan papaz Nicola Corradi'nin de olduğunu ama Papa Franciscus'un konuyla ilgili hiçbir şey yapmadığını dile getirdi.

Papaz Corradi'nin gönderildiği Arjantin’de de istismarlarına devam ettiğini kaydeden Zanardi, bu kişinin 2016’da tamamen Arjantin polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandığını hatırlattı.

Zanardi konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milano’da tacizci papaz Mauro Galli’nin istismarları da Başpiskopos Mario Delpini (o dönem unvanı piskopostu) tarafından iki kez örtbas edildi. Hatta Delpini bu örtbaslardan sonra Papa tarafından başpiskoposluğa terfi ettirildi. Papa’ya bu yaptıklarından ötürü çok öfkeliyiz. Üstüne üstlük Papa, Antonio Provolo Enstitüsü’nde istismara uğrayanlarla bir araya geldiğinde onlardan kendisi için dua etmelerini istedi. Sanki bizimle dalga geçiliyor. Papa her şeyi biliyor ve gazetelere sürekli bir şeyler yapacağına dair demeçler veriyor ama aslında hiçbir şey yapmıyor."